13 معلومة عن ملتقى الشباب القبطي الثالث.. استقبلهم رئيس الوزراء «صور»

في عام 2021، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم الملتقى الأول للشباب القبطي، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على غرار منتديات الشباب التي تقيمها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الثالثة من الملتقى 20 أغسطس 2022، وتقدم «الوطن» في هذا التقرير 13 معلومة عن ملتقى الشباب القبطي الثالث:

ملتقى الشباب القبطي الثالث

1ـ افتتاح ملتقى لوجوس الثالث تحت شعار back to the roots بحضور 200 من الشباب ينتمون لـ35 إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية من كل أنحاء العالم.

2 - كلمة البابا في الافتتاح دارت عن الكنيسة التي تعد البيت الذي يضمنا والأم التي تفرح بأولادها وتظل سر فرحنا على الدوام.

مجدي يعقوب ومجدي إسحق في ملتقى الشباب القبطي

3 - لقاء الجراحين العالميين مجدي يعقوب ومجدي إسحق وكذلك مايكل قسيس، المدير التنفيذي لشركة منترا مصر بالشباب وحديثهم عن تجاربهم الحياتية والمهنية، وتقديم قداسة البابا الشكر لهم، مشيدًا بالقصص الملهمة والخبرات الناجحة التي قدموها نماذج مشجعة للشباب.

4 - استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقداسة البابا ووفد من شباب الملتقى بمدينة العلمين الجديدة، وتناول اللقاء الحديث عن التحديات التي واجهتها مصر خلال السنين الماضية وحجم الإنجازات التي تمت تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

5 - زيارة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وتعرفهم على تاريخها وأسماء الآباء البطاركة المدفونين ونوالهم بركة القديس مارمرقس الرسول، كما زاروا ملحقات الكاتدرائية، وهي الكلية الإكليريكية ومباني الخدمات.

6 - افتتاح قداسة البابا معرض «لوجوس» الذي تم تجهيزه خصيصًا ليتعرف شباب الملتقى على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الكنسية المختلفة وبعض الوزارات.

7 - تنظيم كرنفال لأطفال مدرسة المجتمع الإفريقي بقيادة شباب الملتقى تضمن عددًا من الفقرات التعليمية والترفيهية المناسبة لأعمارهم.

ليلة داخل الكتاب المقدس

8 - جولة داخل الكتاب المقدس من خلال فقرة «ليلة داخل الكتاب المقدس» بحضور قداسة البابا، حيث صمم خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف، سموحة، الإسكندرية غرفًا تحوي المعالم التاريخية والسياحية لكل بلد من البلاد التي زارها الآباء الرسل الاثنا عشر ومعلومات عن تاريخ الكرازة فيها.

9 - حضور عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسة البابا التي حملت عنوان «الحب مسئولية» وتضمنت خمسة محاور: محبة الإنسان لله، محبة الإنسان الآخر، محبة المجتمع، محبة الطبيعة والمناخ، محبة السماء والأبدية.

10 - زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية واستمعوا من قداسة البابا لشرح عن التطوير الذى تم مؤخرًا فيها، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين سنة على إنشائها، وزاروا مزار الشهيد مارمرقس الرسول.

11 - حضور لقاء مع محافظ الإسكندرية ونائبته وممثلي عدد من الوزارات والسفارات التي يمثلها شباب الملتقى، وأشار قداسة البابا في كلمته إلى أن هؤلاء الشباب هم سفراء غير رسميين فى بلادهم وهم بمثابة القوى الناعمة التي تنقل الصورة الحقيقية عن مصر.

زيارة دير السيدة العذراء بدرنكة بأسيوط

12 - زيارة قصر عابدين حيث استمعوا إلى شرح لمحتوياته، وكيف أنه يعبر عن أكثر من عصر من عصور مصر.

13 - زيارة دير السيدة العذراء بدرنكة بأسيوط في ضيافة نيافة الأنبا يوأنس حيث تعرفوا على معالمه وصلوا تسبحة نصف الليل بعدة لغات تلاها القداس الإلهي، ثم توجهوا إلى دير المحرق واستقبلهم أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا بيجول، حيث قاموا بجولة للتعرف على معالم الدير وتاريخه.