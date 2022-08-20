البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الثالث للشباب القبطي

يفتتح قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم ملتقى لوجوس الثالث للشباب القبطي تحت شعار back to the roots، الذي يشارك فيه هذا العام 200 من شباب ينتمون إلى 35 إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية من كافة أنحاء العالم.

وبدأ توافد الشباب منذ يوم الأربعاء الماضي تمهيدًا للمشاركة في الملتقى حيث زاروا أمس أديرة وادي النطرون.

ملتقى لوجوس

وبدأت ملتقيات لوجوس لأول مرة عام 2018 حيث ضم ملتقى لوجوس الأول 200 شاب وشابة من كافة الإيبارشيات من كل أنحاء العالم، ثم ملتقى لوجوس الثاني عام 2021 وخُصِص للشباب من كافة الإيبارشيات داخل مصر.

ترابط الشباب القبطى الأرثوذكسي

وتهدف ملتقيات الشباب إلى إحداث ترابط بين الشباب القبطى الأرثوذكسي من كل أنحاء العالم، وتمكينهم من تبادل خبراتهم ، ومعرفة جذورهم المصرية القبطية، وأخذ خبرة لكنائسهم، مع مقابلة شخصيات هامة وعامة وكنسية مختلفة، وربط الشباب بجذورهم وكنيستهم الأم.