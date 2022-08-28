السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة لعامل في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة شقيقين بالسجن المُشدد 5 سنوات؛ لإدانتهما بإحداث عاهة مُستديمة بعامل، بدائرة قسم أول سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ محمد، وعضوية المستشارين سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

إحداث عاهة مستديمة

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة تهمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه «م. ع»، 35 سنة، عامل، ويقيم دائرة القسم، إلى كل من «م. ج»، 26 سنة، عامل، وشقيقه «أ. ج»، 16 سنة، طالب، ويقيمان بذات الناحية.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة؛ بسبب خلافات مالية بين الطرفين، تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات، والتي أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج.

السجن 7 سنوات لشقيقتين بتهمة قتل عامل

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة متهمتين بقتل عامل في دائرة قسم أول سوهاج، بالسجن 7 أعوام لكل منهما، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد سيد أمين وناجح عبد الحميد محمد، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا بمقتل «ح. أ»، عامل، على يد شقيقتين هما «د. ح. م» ربة منزل، و«س. ح. م»، إثر مشاجرة بينهما وبين المجني عليه، وتبين إصابته بإصابات متفرقة بالجسد إثر التعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها السابق.