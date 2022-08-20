تفاصيل مصرع طفل داخل منزله في سوهاج.. «وقع عليه السقف»

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، بدفن طفل في العقد الأول من العمر؛ وذلك إثر لهوه بحوش منزله، سقط جزء من سقف المنزل عليه في مركز شرطة جرجا شمال المحافظة، ما أدى إلى وفاته نتيجة إصابته بكسر في عظام الجمجمة ونزيف داخلي، وتم نقله إلى المستشفى العام بجرجا.

إخطار مدير أمن سوهاج بمصرع طفل داخل منزله بعد إصابته

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بسوهاج يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بمركز جرجا، بوصول الطفل «م. س. ع»، يبلغ من العمر عامين، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء سقوط جسم صلب عليه.

أثتاء لهوه بمنزله سقط عليه جزء من السقف

وبالانتقال والفحص قرر والده المدعو «س. ع. أ»، 40 سنة، مزارع، ويقيم ناحية دائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله المذكور بحوش مُلحق بمنزله سقط عليه جزء من السقف المُشيد بأفلاق النخيل والأخشاب؛ ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة نتيجة إصابته بكسر بعظام الجمجمة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، بناحية مركز جرجا، أفاد أن سبب الوفاة نتيجة إصابته، بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية.

وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات، والتي أصدرت بدفن الجثة.