مصرع شقيقين بسبب انهيار حفرة عليهما في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن شقيقين لقيا حتفهما إثر انهيار حفرة بعمق نحو 3 أمتار عليهما؛ استخدماها لتوصيل المياه لكافيتريا من خط المياه الرئيسي على طريق سوهاج - البحر الأحمر، دائرة المركز.

إخطار بوصول جثماني شقيقين

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بسوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، يفيد بوصول شقيقين جثتين هامدتين، إدعاء انهيار حفرة عليهما.

انهيار حفرة على شخصين

وبالانتقال والفحص تبين انهيار حفرة على شخصين بطريق «سوهاج - البحر الأحمر»، دائرة مركز أخميم، وعلى الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية ووحدة الإنقاذ البري، تبين أنه أثناء حفر كل من: «إ. ع. ح»، 47 عاما، موظف بشركة بترول، وشقيقه «أ. ع. ح»، 42 عاما، عامل، ويقيمان دائرة المركز.

وتم استخراجهما ونقلهما إلى المستشفى المركزي، وبالفحص تبين أنه أثناء حفر حفرة أبعادها غير مُنتظمة وبعمق نحو 3 أمتار؛ لتوصيل المياه لكافيتريا مِلكهما من خط المياه الرئيسي على طريق سوهاج ـ البحر الأحمر، دائرة المركز، انهارت الحفرة عليهما، وتم استخراجهما ونقلهما إلى المستشفى المركزي بأخميم، وتوفيا أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وبسؤال شقيقهما المدعو «م. ع. أ» 50 عاما، مزارع، ويقيم دائرة المركز، قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.