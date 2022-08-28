أول ظهور للتركي إبراهيم تاتليسس على كرسي متحرك بعد تعرضه لحادث مروع

ظهر الفنان التركي إبراهيم تاتليسس، وهو يغني على إحدى المسارح الغنائية، بالأمس على كرسي متحرك ورجلاه ملفوفتان بالجبس، وذلك على أثر الحادث الذي تعرض له منذ حوالي أسبوع في مدينة بودروم التركية.

إبراهيم تاتليسس يحمد الله على نجاته من حادث مروع

وبدأ إبراهيم تاتليسس حديثه على المسرح، قبل أن يغني قائلًا: «لقد نظر الله إلينا.. كيف خرجنا من هناك أحياء، ما زلت في حيرة من أمري»، مشبهًا ما حصل معه في ذلك اليوم بما يحدث بالأفلام الأجنبية، مضيفا: «قد اصطدمنا بالصخرة، وأحد الموظفين سألني هل نحن على قيد الحياة يا سيد إبراهيم؟ فقلت له حفظنا الله».

İbrahim Tatlıses Bodrum'da geçirdiği kazanın ardından hastanede bir süre kaldıktan sonra akşam saatlerinde ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye üzerinde Çeşme’de sahneye çıktı. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen hayranları, Tatlıses'i en ön masadan izlemek için 20 bin lira ödedi pic.twitter.com/5eZcrJtFwr — Günaydın Gazetesi (@gunaydin) August 27, 2022

حادث إبراهيم تاتليسس المروع

وكان إبراهيم تاتليسس، تعرض لحادث مروع منذ يومين، حيث كان محاصراً في السيارة، كان واعياً وقادراً على الكلام، ولكن تم إنقاذه، وتمّ نقله بعد إصابته إلى المستشفى، وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن الشاحنة التي كان يستقلّها تاتليسس برفقة عدد من الأشخاص اصطدمت بسيارة على الطريق السريع إلى ولاية بودروم.

تصدر إبراهيم تاتليسس محركات التريند بسبب فيديو مع ابنته

الجدير بالذكر أن الفنان التركي إبراهيم تاتليسس، قد تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بسبب انتشار فيديو له وهو يغني رفقة ابنته، في أحد البرامج التليفزيونية علي القنوات الفضائية التركية، ولقى الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور.