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أول ظهور للتركي إبراهيم تاتليسس على كرسي متحرك بعد تعرضه لحادث مروع

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:24 م | الأحد 28 أغسطس 2022
إبراهيم تاتليسس

إبراهيم تاتليسس

ظهر الفنان التركي إبراهيم تاتليسس، وهو يغني على إحدى المسارح الغنائية، بالأمس على كرسي متحرك ورجلاه ملفوفتان بالجبس، وذلك على أثر الحادث الذي تعرض له منذ حوالي أسبوع في مدينة بودروم التركية.

إبراهيم تاتليسس يحمد الله على نجاته من حادث مروع

وبدأ إبراهيم تاتليسس حديثه على المسرح، قبل أن يغني قائلًا: «لقد نظر الله إلينا.. كيف خرجنا من هناك أحياء، ما زلت في حيرة من أمري»، مشبهًا ما حصل معه في ذلك اليوم بما يحدث بالأفلام الأجنبية، مضيفا: «قد اصطدمنا بالصخرة، وأحد الموظفين سألني هل نحن على قيد الحياة يا سيد إبراهيم؟ فقلت له حفظنا الله».

حادث إبراهيم تاتليسس المروع 

وكان إبراهيم تاتليسس، تعرض لحادث مروع منذ يومين، حيث كان محاصراً في السيارة، كان واعياً وقادراً على الكلام، ولكن تم إنقاذه، وتمّ نقله بعد إصابته إلى المستشفى، وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن الشاحنة التي كان يستقلّها تاتليسس برفقة عدد من الأشخاص اصطدمت بسيارة على الطريق السريع إلى ولاية بودروم.

تصدر إبراهيم تاتليسس محركات التريند بسبب فيديو مع ابنته

الجدير بالذكر أن الفنان التركي إبراهيم تاتليسس، قد تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بسبب انتشار فيديو له وهو يغني رفقة ابنته، في أحد البرامج التليفزيونية علي القنوات الفضائية التركية، ولقى الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور.

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بقلم أحمد عبد الرحمن