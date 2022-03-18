أبرز أخبار الفنانين اليوم.. حفل مسار إجباري وعزاء والدة أورتيجا

يشهد مساء اليوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022، عددا من الفعاليات التي تتنوع بين الحفلات والعزاء لعدد من المشاهير، سيكون على رأسهم حفلا لفرقة مسار إجباري، وكذلك عزاء والد الملحن خالد عز.

حفل مسار إجباري

وسيشهد مساء اليوم حفل غنائي لفرقة مسار إجباري، وذلك على خشبة المسرح المكشوف بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، والذي ستقدم الفرقة من خلاله عددا كبيرا من أغانيهم الخاصة، إذ نفذت تذاكر الحفل.

خالد عز يتلقي عزاء والده

لن يكون هذا هو الحدث الوحيد مساء اليوم، إذ يستعد الملحن خالد عز لتلقي عزاء والده، وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعدما رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس.

وكان خالد عز أعلن عن العزاء، خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»: «إن لله وإن إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي (الحاج عماد عز الدين)».

وتابع: «وسوف يقام العزاء بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بقاعة بدر - بوابة 2 العزاء رجال وسيدات، ونسألكم الدعاء بالمغفرة والرحمة وقرأة الفاتحة فضلا وليس أمرا».

عزاء والدة أورتيجا

كما سيشهد اليوم أيضا تلقي واجب عزاء والدة المطرب أورتيجا، وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد الخلفاء الراشدين بميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة، بعد أن رحلت عن عالمنا أمس الخميس.

وكان أورتيجا كتب عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»: «البقاء لله أمي في ذمة الله»، ووجه الجمهور له كلمات التعازي من خلال صفحته الخاصة.