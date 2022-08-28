وزير خارجية باكستان يطالب بمساعدات لبلاده في مواجهة الفيضانات

قال وزير خارجية باكستان، بيلاوال بوتو زرداري، إنه لم يشهد دمارا في حياته بهذا الحجم، وذلك تعليقا منه على الفيضانات التي ضربت البلاد.

وأفاد خبرعاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» بأن زرداري قال إن بلاده بحاجة إلى مساعدة للتعامل مع الفيضانات العارمة.

وتعرضت الدولة إلى فيضانات صباح اليوم في موجة سيئة أودت بحياة 1033 شخصا بينهم 348 قتيلا بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في البلاد.

استجابة ثلاث دول

وناشدت باكستان عددا من الدول لمساندتها، واستجابت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات لهذا النداء بحسب بيانات رسمية وسط جهود مبذولة من الدولة لحل الكارثة الكبيرة التي تواجهها، وأشار مسؤول بالداخلية الباكستانية وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية أن الفيضانات جاءت في ظل مشكلات اقتصادية تعاني منها البلاد لتزيد أزماتها ما دفع الدولة لتحويل التمويلات الخاصة بالمشروعات التنموية لعلاج المتضريين من الفيضانات.

مساعدات من الهلال الأحمر الكويتي لباكستان

من جهتها أعلنت جمعية الهلال الكويتي تقديمها مساعدات عاجلة لباكستان بعد ساعات قليلة من وقوع فيضانات وكوارث فيها، ورد سفير باكستان في الكويت بالشكر لما تقدمه دولة الكويت من مساعدات إنسانية وإغاثات لعديد من الدول.