الكويت توقف إصدار جميع سمات الدخول للوافدين

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الثلاثاء، وقف إصدار كل أنواع سمات الزيارة للقادمين والوافدين العائلية والسياحية، للبلاد، والالتحاق بعائل، حتى إشعار آخر.

وقف إصدار جميع أنواع سمات الزيارة للوافدين في الكويت

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، عن مصادر أمنية مطلعة أن جميع إدارات شؤون الإقامة في الست محافظات في الكويت، تلقت صباح اليوم، تعليمات شفهية جديدة بوقف جميع أنواع سمات الدخول للوافدين، حتى صدور إشعار وتعليمات جديدة.

شروط وتعليمات جديدة في الكويت

وقالت الصحيفة إن مبررات ذلك القرار تأتي في إطار العمل على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة، كما سيتم إقرار إجراءات وشروط جديدة، حيث جرى استثناء سمات الدخول الخاصة بالأوروبيين، والتي يتم استخراجها من خلال خدمة «أون لاين» من المطار الدولي.