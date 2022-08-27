مقتل أكثر من 900 شخص وتضرر 30 مليونا جراء الفيضانات في باكستان

قال مسؤولون، اليوم، بشأن تطورات الفيضانات في باكستان، إن إقليم بلوشستان، الذي تضرر بالفعل من الفيضانات، فقد الاتصال ببقية أنحاء البلاد بعد هطول أمطار ليلية، حيث تكافح الدولة الواقعة في جنوب آسيا للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية، وفق ما نقلت وكالة أنباء رويترز.

وقال وزير التغير المناخي في البلاد، أمس الأول، إن الأمطار الموسمية والفيضانات التاريخية في باكستان، أثرت على أكثر من 30 مليون شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصف الوضع بأنه كارثة إنسانية ناجمة عن تغير المناخ وذات أبعاد مأساوية.

الفيضانات في باكستان تدمر البنية التحتية وتعزل إقليم بلوشستان

ويضيف الوزير في حديثه عن آخر تطورات الفيضانات في باكستان، إن ما يحدث حاليًا يعد تدميرًا في البنية التحتية، إذ تسببت الفياضانات في انهيار روابط الاتصال، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها السلطات في جهود الإنقاذ والإغاثة في المنطقة.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى المساعدة في الوقت الذي تكافح فيه للتعامل مع آثار السيول الغزيرة التي تسببت في فيضانات عارمة أدت إلى مقتل أكثر من 900 شخص.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أنه تم بالفعل تعليق شبكات الطرق الجوية والسكك الحديدية في إقليم بلوشستان، مما أدى إلى عزلها عن بقية البلاد.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) على تويتر، إنه بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في كابل الألياف الضوئية في بلوشستان، تأثرت خدمات الصوت والبيانات في كويتا وبقية المدن الرئيسية في الإقليم، وأضافت أنه يتم بذل جهود لحل هذا الوضع غير المسبوق.

رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي سفراء ودبلوماسيين لمناقشة الوضع

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف على تويتر، أمس، إنه التقى سفراء ودبلوماسيين كبار آخرين في إسلام أباد في إطار جهود تعبئة كل الموارد.

وقال مسؤولون إن جسرًا رئيسيًا للسكك الحديدية انجرف بين كولبور وماخ في ممر بولان، مما أدى إلى فصل مدينة كويتا، عاصمة جنوب غرب بلوشستان، عن بقية البلاد لفترة غير محددة.

وتم إغلاق جميع الطرق السريعة الأربعة التي تربط بلوشستان بالمقاطعات الأخرى بسبب الجسور المدمرة والانهيارات الأرضية، وقالت السلطات إن أكثر من 235 شخصًا قتلوا حتى الآن في كويتا وفقد مئات الآلاف منازلهم.