«الصحة»: لا يوجود نقص في الأدوية ولدينا مخزون يكفي 7 أشهر

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما تردد حول وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ ذكر أن الدولة المصرية لديها مخزون مؤمن من الأدوية والمستلزمات الطبية لا يقل عن 7 أشهر كاحتياطي استراتيجي، موضحًا أن الدولة استشعرت مبكرًا التأثر بسلاسل الإمداد عقب بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك كان هناك توجيه مسبق بتوفير مخزون استراتيجي فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية لا يقل عن 7 أشهر.

عبد الغفار: النقص قد يكون لدى أحد مقدمي الخدمة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن ما يتردد عن وجود نقص على مستوى الجمهورية غير صحيح على الإطلاق، لكن قد يكون هناك نقص يومي لدى أحد مقدمي الخدمة الطبية، وبمجرد إرسال طلب يتم إرسال الأدوية من المخازن.

لا يوجد نقص في المؤسسات المملوكة للدولة

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه لا يوجد نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى مقدمي الخدمة في المؤسسات المملوكة للدولة، موضحًا في الوقت ذاته، أن مبادرة التشخيص عن بعد تأتي بدلًا من الانتقال إلى المستشفى، وجاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت في يناير 2020، من خلال توقيع بروتوكول بين وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي.