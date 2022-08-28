«الصحة» تشارك بوفد في الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة

تشارك وزارة الصحة والسكان، غدًا، بفعاليات «الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 1500 شاب، ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ من المقرر أن تشارك الوزارة بوفدٍ من الشباب، يمثل جميع القطاعات المختلفة، في إطار الحرص على تعزيز فرص الاستفادة من المشاركة في مثل هذه الأحداث التي تجمع الكوادر الشابة؛ لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لدور الشباب وأهميتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

عرض فيديو لإنجازات الوزارة

وأشار إلى أن الوزارة تشارك بجناح في المعرض الذي سيقام خلال فعاليات الملتقى، سيتم من خلاله عرض الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر من مشروعات قومية، إضافة إلى عرض مقاطع فيديو مصورة لرؤية وإنجازات الوزارة في تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة».

توزيع منشورات توعوية

وأضاف عبدالغفار، أنّه سيتم توزيع كتيبات ومنشورات توعوية للمشاركين في الملتقى؛ للتعريف بالممارسات الصحية والغذائية السليمة، وطرق الوقاية من الأمراض.