وزير الصحة ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان اختبارات «البورد المصري» بطب قصر العيني

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وقيادات كلية طب قصر العيني، اختبارات الزمالة المصرية «البورد المصري»، التي بدأت الثلاثاء الماضي، وتنتهي غدا، ويؤديها 5265 متدربا في 41 تخصصًا طبيًا، وذلك بمركز المؤتمرات في كلية طب قصر العيني.

هدوء اللجان

واطمأن الوزير خلال جولته التفقدية على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التي تتضمن تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

واستمع وزير الصحة والسكان ورئيس جامعة القاهرة، إلى عرض من الدكتور حسام حسني الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية حول جهود اللجنة وتخصصاتها الحالية، التي بلغت 56 تخصصا طبيا، واستحداث تخصصات جديدة، كما تم استعراض بروتوكولات التعاون للجنة مع الجامعات المصرية من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعرض النظرة المستقبلية للجنة العليا.

تدريب الكوادر الطبية

جدير بالذكر أن الجولة التفقدية تأتي في إطار تعاون جامعة القاهرة متمثلة في كلية الطب مع الزمالة المصرية، إذ تم تدريب الكوادر الطبية من الزمالة المصرية في أكثر من 27 تخصصًا بمستشفيات جامعة القاهرة من خلال نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وبلغ إجمالي عدد المتدربين في آخر 3 سنوات 1332 متدربا، وكانت التخصصات الأكثر تدريبًا هي الطوارئ وأقسام الباطنة والتخدير وتخصصات الأطفال والحالات الحرجة، وتخصصات أخرى دقيقة مثل الكبد والأوعية الدموية والنفسية.

حضر الجولة التفقدية الدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميدة كلية الطب، ووكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديرو مستشفيات قصر العيني ونوابهم.