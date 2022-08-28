عودة مياه الشرب تدريجيا في حي الضواحي ببورسعيد بعد كسر ماسورة رئيسية

بدأت مياه الشرب تعود تدريجيًا، منذ قليل، إلى المناطق التي تضررت من كسر ماسورة المياه الرئيسية أمام مركز شباب القابوطي في حي الضواحي ببورسعيد بعد قيام رجال قطاع مياه الشرب بهيئة قناة السويس بإصلاح الكسر.

عودة المياه تدريجيا بكامل قوتها لمناطق الضواحي

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان، أن مياه الشرب سوف تعود بكامل قوتها خلال الساعات القليلة المقبلة إلى المناطق التي تضررت من كسر ماسورة المياه في عدد من أحياء المحافظة.

المحافظة نوهت عن الكسر المفاجئ بالماسورة الرئيسية

وكانت المحافظة قد قامت بالتنويه على المواطنين من أبناء المحافظة بأن هناك كسرا مفاجئا بماسورة مياه رئيسية أمام مركز شباب القابوطي، بحي الضواحى وجرى غلق المياه بمعرفة أشغال بورسعيد، وأنه جاري الإصلاح بمعرفة أشغال بورسعيد بالتعاون مع حي الضواحي لسحب المياه المتراكمة، وعودة مياه الشرب مرة أخرى.

كان دكتور مهندس كمال النحاس رئيس قطاع المياه بهيئة قناة السويس قد صرح لـ«الوطن» أنه سيتم الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب الرئيسية قطر 800 مليمتر بعمق 3 أمتار تحت سطح الأرض بعد وجود كسر فيه وذلك بحد أقصى خمس ساعات عمل.

وأشار «النحاس» أنه تم التوجه إلى مكان الكسر وتم غلق المحابس المؤدية إلى مكان الكسر ونزح المياه المتراكمة في المكان لسهولة أعمال الحفر وإصلاح الجزء المكسور وإعادة الشيء لأصله.