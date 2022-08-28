بدء إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بحي الضواحي في بورسعيد

بدأ رجال شبكة مياه الشرب بقطاع المياه ببورسعيد التابع لهيئة قناة السويس، إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي أمام مركز شباب القابوطي بحي الضواحي؛ بسبب كسر مفاجئ فيه أدى إلى تراكمات كبيرة للمياه في الشوارع المحيطة به كما انقطعت المياه عن سكان المنطقة.

رئيس قطاع المياه: الانتهاء من إصلاح الكسر قبل الثامنة مساء

وصرح دكتور مهندس كمال النحاس رئيس قطاع المياه بهيئة قناة السويس، لـ«الوطن»، تجرى أعمال الإصلاح في خط مياه رئيسي أمام مركز شباب القابوطي بحي الضواحي، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال خمس ساعات بحد أقصى قبل الثامنة مساء اليوم.

وأوضح، أن قطاع مياه الشرب بالهيئة قد تلقى بلاغا بكسر في خط المياه الرئيسي وتم على الفور إبلاغ غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد والجهات المختصة تم التوجه إلى مكان الكسر وتبين أنه في ماسورة رئيسية قطر 800 مليمتر بعمق 3 أمتار تحت سطح الأرض.

وتابع أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة منها غلق المحابس المؤدية إلى مكان الكسر ونزح المياه المتراكمة في المكان لسهولة عملية الحفر وتحديد مكان الكسر في الخط ويجرى استبدال الجزء المكسور بآخر جديد.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب يتخذ إجراءات خلال فصل الصيف منها الاستعداد لإدارة مثل هذه الأزمات والاستهلاك الزائد للمياه التي تحدث بسبب شدة الحرارة لإنجاز الإصلاحات في أقل وقت ممكن وعودة الأمور إلى طبيعتها.

رئيس حي الضواحي: الكسر مفاجئ وخارج إرادتنا

من جانبها، قالت هالة أبو العز رئيس حى الضواحي، لـ«الوطن»، إنها تتابع مع رجال طوارئ مياه الشرب بالهيئة وإدارات الصيانة والأزمات والكوارث والمرافق والصرف الصحي بالحي الأعمال وسرعة الانتهاء منه وإعادة ضخ المياه للمناطق المقطوعة.

وأضافت أن كسر خط المياه الرئيسي تأثر منه عدد من المناطق بحي الضواحي كما تم قطع المياه عن بعض المناطق بحي الزهور؛ لأنها موصلة للخط الرئيسي المكسور.

وأكدت أن قطع المياه خارج إرادة الحي لأن الكسر حدث بشكل مفاجئ وبالتالي يتم إغلاق الشبكات المؤدية له لحين الإصلاح في أقرب وقت ممكن، وتم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه التابعة للحي إلى مكان الحادث لنزح تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، كما تم فتح عدد من بالوعات الأمطار والمطابق لتصريف المياه الناتجه عن الكسر.