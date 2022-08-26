تعيينات مياه الشرب في الدقهلية.. شروط التقديم لوظيفة «محصل»

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد مع محصلين بنظام العمولة وفقا للإعلان رقم 8 لسنة 2022

شروط التقديم في شغل وظيفة محصلين بنظام العمولة

وحددت «مياه الشرب» في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدد من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة، وفقًا للإعلان رقم 8 لسنة 2022 كالآتي.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «المطرية - المنزلة - الكردي و ميت سلسيل».

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله.

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

- ألا يزيد السن في 1/1/ 2023 عن 35 عاماً.

إقرار ضامن من المتقدم عند استلام الوظيفة

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم عند استلام العمل من أحد العاملين بالجهات الحكومية، أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألاً يكون ضامناً لأكثر من متقدم.

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد غلق الدورة ويصرف بدل انتقال وفقاً لأحكام العقد.

تقديم الطلبات للمتقدمين لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة

وكشفت «مياه الشرب» عن المتطلبات وطريقة تقديم الطلبات للمتقدمين لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة وفقًا للإعلان رقم 8 لسنة 2022

- أن يقبل العمل طبقًا للمواعيد المحددة من قبل الشركة وفى أى فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- يتم اختيار المتقدمين وفقًا لترتيب النتيجة النهائية، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

- يتم تقديم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة www.dkwasc.com.eg.

- يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

- سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الالكتروني وأنها غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار وللتقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3KmcbCV