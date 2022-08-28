قبل بدء الدراسة.. الأوراق المطلوبة لحصول الحاضنة على الولاية التعليمية

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تبحث الكثير من الأمهات عن الأوراق وشروط الحصول على الولاية التعليمية، التي تتيح للحاضنة إمكانية الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالطالب من استكمال بيانات ومستندات التعليم ونقل الطالب من مدرسة لأخرى، وغيرها من الأمور الخاصة بالتعليم.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية القانونية، كل ما تريد معرفته عن الولاية التعليمية للحاضنة قبل بداية العام الدراسي، وفق محامية الأحوال الشخصية نجلاء مراد.

معنى الولاية التعليمية؟

الولاية التعليمية تعرف بإعطاء الحق للحاضن كل ما يخص الأمور التعليمية الخاصة بالطفل «المحضون» مثل نقل الملفات، وذلك من خلال بعض الإجراءات التي تجرى من خلال «أمر على عريضة» من خلال بعض الإجراءات القانونية.

المستندات المطلوبة للحصول على الولاية التعليمية

وبحسب «نجلاء» فإن المستندات المطلوبة للحصول على الولاية التعليمية، وهي:

- قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه.

- شهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب.

- صورة بطاقة الأم.

- بيان قيد بالمدرسة.

- توكيل قضائي للمحامي.

إجراءات الحصول على الولاية التعليمية

وحتى تتمكن الحاضنة من الحصول على الولاية التعليمية، يجب اتباع بعض الخطوات الآتية:

- تقديم طلب صدور «أمر وقتي» من الحاضنة للصغير، وهذا الطلب يكون موجه إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها.

- بعد دفع قيمة الرسوم تحدد أقرب جلسة، والتي غالبًا ما تكون بعد أسبوع من دفع الرسوم.

- ويتم بعدها تقرير حق الأم في الحصول على الولاية التعليمية.

وبحسب المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، تنص على أن الولاية التعليمية للطفل تكون للحاضنة الأم، لطالما أن الطفل مازال في سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178.