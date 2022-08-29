ارتفاع وفيات فيضانات باكستان إلى 1061 شخصا.. وقائد الجيش يزور المتضررين

أعلنت مصادر رسمية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الموسمية في باكستان منذ مطلع يونيو الماضي إلى 1061 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث»، إن 28 شخصا لقوا مصرعهم في الساعات الـ24 الماضية، فيما لا تزال السلطات الباكستانية، تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمالي البلاد.

نزوح 184 ألف شخص من مناطقهم بسبب الفيضانات

من جانبه، أشار مكتب الشؤون الإنسانية، بهيئة الكوارث التابعة لمنظمة «الأمم المتحدة»، إن 184 ألف شخص نزحوا من مناطقهم بسبب الفيضانات، متوقعا ارتفاع الأرقام في الأيام القادمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مسؤولون، إن الفيضانات الموسمية أثرت على أكثر من 33 مليون شخص، أي واحد من كل 7 باكستانيين، وأشار المسؤولون، إلى تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو مليون منزل.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، إن بلاده بحاجة إلى مساعدات مالية للتعامل مع الفيضانات العارمة، مشيرا في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن الفيضانات أتلفت العديد من المحاصيل التي تشكل مصدر رزق للكثيرين.

شريف: 10 مليارات روبية لـ«بلوشستان» لمواجهة دمار عن الفيضانات

بدورها، قالت صحيفة «دون» الباكستانية، إنه مع استمرار تقطع السبل بالعديد في المناطق المتضررة من الفيضانات في «خيبر بختونخوا» شمال غربي البلاد ونقل عدد كبير من الأشخاص جوا إلى بر الأمان، حاول رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش، التخفيفي من التداعيات، موضحة أن الأول، أعلن عن منحة قدرها 10 مليارات روبية لبلوشستان لمواجهة الدمار الناجم عن الفيضانات.

بدورها، قضى قائد الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم مع القوات التي تنفذ عمليات الإغاثة في السند ومع المتضررين من الفيضانات الذين تم إيواؤهم في معسكرات الإغاثة والطبية.