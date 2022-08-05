550 قتيلًا بسبب الفيضانات في باكستان.. والجيش يُشيد المخيمات

لقي ما لا يقل عن 549 شخصًا في باكستان، مصرعهم جرّاء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول أمطارًا موسمية غزيرة بصورة غير طبيعية على مدار الشهر الماضي، والتي تعد الأغزر خلال عقود، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، خلال زيارته للمناطق المنكوبة حسبما ذكرت قناة تشانيل نيوز آشيا اليوم: «نبذل قصارى جهدنا لتوفير إغاثة واسعة النطاق وإعادة تأهيل ضحايا الفيضانات».

الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث: إنشاء مخيمات وتوفير مساعدات للمناطق المتضررة

وقالت الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث إن الوكالات الحكومية والجيش أنشأت مخيمات ووفرت المساعدات والإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وعملت على تقديم يد العون لإعادة توطين الأسر وتوفير الغذاء والدواء، حيث تسببت الفيضانات في إلحاق أضرار لأكثر من 46 ألفًا و200 منزل.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث إن بلوشستان، المتاخمة لإيران وأفغانستان، تلقت 305 في المائة من الأمطار أكثر من المتوسط.

حكومة إقليم بلوشستان: نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال

لكن حكومة إقليم بلوشستان قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الأموال وناشدت المنظمات الدولية للحصول على المساعدة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام باكستانية.

وقال رئيس وزراء المحافظة عبد القدوس بيزينجو إن خسائر بلوشستان هائلة، وكان هناك نقص في الغذاء في كل منطقة تضررت من الفيضانات، كما انفصل البعض عن بقية المقاطعة بسبب جرف أكثر من 700 كيلومتر من الطرق، وقال بيزينجو إن إقليمه بحاجة إلى مساعدة ضخمة من الحكومة ومن وكالات المعونة الدولية.