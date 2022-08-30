رئيس «سيدات الأعمال العربي»: تطوير مناطق سكنية في مدينة مرسى مطروح

أعلنت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عن مشروع لتطوير بعض الأماكن في مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد، والتي أبدت رغبتها للتعاون المشترك مع المجلس العربي لسيدات الأعمال، ومحافظة مطروح في توفير كل خامات البناء ومتطلبات التنمية العمرانية بمحافظة ومدينة مطروح، ضمن خطة المشاركة المجتمعية للمجلس مع المحافظات بهدف التنمية والارتقاء ببعض المدن المصرية الجاذبة للسياحة والاستثمار.

تنمية مرسى مطروح

والتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال بمقر المحافظة إذ جرى بحث واستعراض مجالات وفرص التعاون والتنسيق المشترك لخدمة وتنمية أهالي المحافظة، ومدينة مرسى مطروح.

الترويج لمنتجات مطروح التراثية والزراعية

وقالت رئيسة المجلس العربي لسيدات الأعمال، إنّ اللقاء مع محافظ مرسى مطروح تناول عددًا من المجالات ذات الاهتمام المشترك للتنمية الاقتصادية والمجتمعية بمحافظة مطروح، وفي مقدمتها التعاون في الترويج للمنتجات التراثية والغذائية والزراعية، التي تشتهر بها المحافظة للأسواق المحلية والخارجية.

تصدير منتجات مرسى مطروح

وأضافت، أنّه جرى تأكيد أهمية عرض منتجات مدينة مرسى مطروح على التمثيل التجاري المصري من أجل تصديرها، إلى جانب تعاون المجلس العربي لسيدات الأعمال مع الغرفة التجارية بمطروح برئاسة أنور رحيم؛ لإقامة معرض دائم للتجار من خارج المحافظة؛ لتوفير المنتجات بسعر الجملة.

وأوضحت أنّ المجلس سيقدم منحًا دراسية مجانية لعدد من الطلاب من أبناء مطروح للدراسة والإقامة مجاناً في مدرسة عمار للتطوير العقاري في إطار من المسؤولية المجتمعية للمجلس وشركة عمار للتطوير العقاري.