تدريب طلاب الزراعة على تنمية الوديان وحصاد مياه الأمطار في مطروح (صور)

أعلن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، عن تنظيم تدريب طلاب المدرسة الثانوية لزراعة المطرية، بمطروح علي الأنشطة الزراعية المتنوعة التي يقوم الطالب علي دراستها نظرياً خلال العام الدراسي، وذلك بوادي «الخروبة ودلتا» أحد أكبر الوديان الصحراوية في مطروح، بحضور جميع طلاب الصف الثاني بالمدرسة، والمهندس عربي منصور مدير وحدة المياه والأراضي وسهير ممدوح مديرة المدرسة.

الزراعة والسدود والآبار

واستعرض مدير وحدة المياه والأراضي بمركز التنيمة المستدامة في مطروح، خلال فعاليات التدريب العلمي لجميع طلبة الزراعة، شرحًا كاملًا عن طرق صيانة السدود الإسمنتية، والترابية، والحجرية، التي تتأثر بالسيول، أو العوامل الجوية الأخرى، بالإضافة إلى كيفية صيانة الآبار الرومانية ذات السعة التخزينية الكبيرة.

حصاد مياه الأمطار في مطروح

وقال مدير وحدة المياه والأراضي، إن المركز يقوم بدور فعال جدًا لتقديم خدمة لأهالي مطروح، بإنشاء الآبار والسدود الإسمنتية لحصاد مياه الأمطار في مختلف أنحاء محافظة مطروح، واستخدامها في شرب الإنسان وسقي المواشي، بالإضافة إلى الاستفادة منها من خلال إنشاء السدود داخل بطون الوديان التي تساعد في زيادة الرقعة الزراعية، وزراعتها بأشجار التين والزيتون، بجانب الزراعات البعلية مثل البطيخ والشمام التي تشتهر بهما المحافظة.

تنمية الصحراء في مطروح

وأضاف مدير وحدة الأراضي والمياه، أن تنمية الوديان من خلال إنشاء السدود لها ثلاثة أهداف أهمها الهدف الاجتماعي الذي يساعد على الاستقرار وتوطين الأسر بمناطق المرتفعات أعلي الوديان، ما يساعد على تحسين مستوى المعيشة لهم من خلال استصلاح تلك الأراضي، والهدف الآخر هو الهدف الاقتصادي من خلال تحسين الدخول للمزارعين والهدف البيئي من خلال الحفاظ علي المناطق السكنية من انحدار السيول، وتقليل تعرض المناطق للمخاطر التي تواجه الأهالي من خلال تهدئة تدفقات السيول وتقليل شدتها وإعادة نشرها داخل بطون الوديان.

وانخرط طلاب الزراعة في التدريب العملي في الوديان، والمناطق الصحراوية، وأعربوا عن سعادتهم بالتعرف علي كم المعلومات التي يتعرفون عليها من خلال المختصين بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في شتي المجالات التي تتعلق بالزراعة المطرية.