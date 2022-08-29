وزير الشباب يكرم المنسقين الإعلاميين بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منسقي إعلام مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ومدير وحدة المنسقين.

توحيد المضمون الإعلامي بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة

وأكد الوزير على سعي وزارة الشباب والرياضة إلى توحيد السياسة الإعلامية والمضمون الإعلامي خلال المرحلة الراهنة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي السريع وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة من أجل إيصال مضمون الرسالة المستهدفة بشكل يحقق أفضل النتائج المرجوة.

تكريم الفائزين في مسابقة «الأفضل للإبداع والابتكار الإعلامي»

وكرّم وزير الشباب والرياضة، الفائزين في مسابقة «الأفضل للإبداع والابتكار الإعلامي»، للمنسقين الإعلاميين، والتي تم إطلاقها بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، وحصدت المركز الأول مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، والمركز الثاني لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، أما المركز الثالث فكان مناصفة بين القليوبية والمنيا، وكذا المركز الرابع مناصفة بين الشرقية وبني سويف، والمركز الخامس مناصفة بين بورسعيد وأسيوط.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لجميع الفائزين، متوجهًا بالشكر والتقدير لكافة المنسقين الإعلاميين على جهودهم خلال الفترة الماضية في نقل الصورة من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى تقديم الوزارة الدعم الكامل لهم والحرص على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بالصورة التي تتواكب مع التطور التكنولوجي المتلاحق خلال الفترة الراهنة، وإلقاء الضوء على التطور الكبير في شتى المجالات خلال السنوات الماضية.

جولة للمنسقين الإعلاميين في مقر الوزارة

ووجه الوزير الدعوة للمنسقين إلى القيام بجولة داخل أروقة مقر الوزارة، بالإضافة إلى مختلف المقار ومنشآت العاصمة الإدارية الجديدة، والتشبيك مع ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، مطالبًا إياهم بالعمل على نشر الصور الإيجابية عن المشروعات القومية التي تُنجزها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.