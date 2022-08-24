وزير الشباب والرياضة يشيد بالبطل خالد شلبي.. عبر المانش بذراع واحدة

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالبطل المصري خالد شلبي الذي تمكن من عبور بحر المانش بذراع واحدة، واصفًا البطل بأنه عظيم ووطني.

البطل يتسم بقدرته على تحديد هدفه وحلمه بدقة

وأضاف «صبحي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن البطل يتسم بقدرته على تحديد هدفه وحلمه بدقة، والاتجاه نحوه بصمود وإصرار، لافتًا إلى أن الكثير لديه أحلام لكنهم يشعرون بصعوبة تحقيقها.

البطل قام باللعب بكل الألعاب التي يقوم بها الأشخاص العاديون

وتابع وزير الشباب والرياضة «البطل خالد شلبي من بدايته لعب كل الرياضات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون، وهو برضه طبيعي، بس ربنا اختصه بحاجة أفضل مننا كلنا»، لافتًا إلى لعب البطل كرة يد مع فرق كبيرة.

عبور بحر المانش بذراع واحدة

وأوضح صبحي أن البطل اجتاز هذه المغامرة وعبر بحر المانش بذراع واحدة، كاشفًا عن المسافة الكبيرة التي قطعها، والتي زاد منها حدة الموج والمد والجزر، وأكد وزير الشباب والرياضة أن البطل خالد شلبي نجح في تحدي دمج أبطال السباحة من ذوي القدرات الخاصة والأبطال الطبيعيين، معربًا عن امتنانه للبطل كونه مصريا يحقق ما هدفه، وكونه يساهم في إعداد جيل من الشباب يريد أن يقدم شيئا لوطنه، متابعًا «عملت حاجة كبيرة لوطنك إحنا فخورين بيها، وفي انتظار المحاولة القادمة».