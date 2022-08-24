رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وزير الشباب والرياضة يشيد بالبطل خالد شلبي.. عبر المانش بذراع واحدة

كتب:

هاجر عمر
05:42 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
البطل خالد شلبي

البطل خالد شلبي

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالبطل المصري خالد شلبي الذي تمكن من عبور بحر المانش بذراع واحدة، واصفًا البطل بأنه عظيم ووطني.

البطل يتسم بقدرته على تحديد هدفه وحلمه بدقة

وأضاف «صبحي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن البطل يتسم بقدرته على تحديد هدفه وحلمه بدقة، والاتجاه نحوه بصمود وإصرار، لافتًا إلى أن الكثير لديه أحلام لكنهم يشعرون بصعوبة تحقيقها.

البطل قام باللعب بكل الألعاب التي يقوم بها الأشخاص العاديون

وتابع وزير الشباب والرياضة «البطل خالد شلبي من بدايته لعب كل الرياضات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون، وهو برضه طبيعي، بس ربنا اختصه بحاجة أفضل مننا كلنا»، لافتًا إلى لعب البطل كرة يد مع فرق كبيرة.

عبور بحر المانش بذراع واحدة

وأوضح صبحي أن البطل اجتاز هذه المغامرة وعبر بحر المانش بذراع واحدة، كاشفًا عن المسافة الكبيرة التي قطعها، والتي زاد منها حدة الموج والمد والجزر، وأكد وزير الشباب والرياضة أن البطل خالد شلبي نجح في تحدي دمج أبطال السباحة من ذوي القدرات الخاصة والأبطال الطبيعيين، معربًا عن امتنانه للبطل كونه مصريا يحقق ما هدفه، وكونه يساهم في إعداد جيل من الشباب يريد أن يقدم شيئا لوطنه، متابعًا «عملت حاجة كبيرة لوطنك إحنا فخورين بيها، وفي انتظار المحاولة القادمة».

اقرأ المزيد:

أشرف صبحي: المنتخب فقد الروح القتالية منذ 2018 ولن نتحمل راتب المدرب الجديد

أشرف صبحي: حركة ناصر الشبابية ساندت القارة الأفريقية طوال تاريخها

أشرف صبحي يهنئ وزيرة الشباب الأسترالية: نتمنى مزيدا من التعاون المثمر

أشرف صبحي: ندوات التوعية والتحول الرقمي على أجندة اهتمام وزارة الرياضة

أشرف صبحي: أغاني سيلين ديون بتظبط مودي.. وهنعمم تجربة «سكاي دايفينج»

أشرف صبحي ضيف «النجوم في رمضان» على إذاعة الشباب والرياضة الليلة

أشرف صبحي يصل ملعب مباراة مصر والسنغال لمساندة الفراعنة

أشرف صبحي: حافز مالي للاعبي المنتخب حال الفوز.. وطائرة للسنغال مباشرة

أشرف صبحي: نتمنى انتشار لعبة البادل تنس بين الشباب في مصر

أشرف صبحي أمام النواب: قانون الرياضة الجديد لن يخدم الأشخاص
بقلم هاجر عمر