محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات النادي المصري 

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات النادي المصري، ضمن إجراءات اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بالنادي الإجتماعي في نطاق حي الضواحي، ورافق المحافظ سمير حلبية رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي، وأعضاء اللجنة.

وتستمر أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، والمكونة من المستشار حامد أبو العينين، والمستشار إسماعيل حواس، والمستشار أحمد إسماعيل عثمان، والمستشار هشام أبو الوفا، والمستشار محمد نور الدين، والمستشار أشرف أبو السادات، وكذلك إشراف عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي المصري.

توافد العشرات على تزكية قائمة كامل أبو علي

وتوافد العشرات من أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري، على الإدلاء بأصواتهم في تزكية قائمة مجلس كامل أبو علي، لإدارة النادي المصري، والتصويت على الميزانية السابقة.

المحافظ يشيد بجهود «حلبية» خلال الفترة الماضية

من جانب آخر، التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سمير حلبية رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي المصري، بحضور عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وذلك بمكتبه بالديوان العام، وقدم المحافظ الشكر للجنة المعينة لإدارة النادي المصري. والجهد الكبير خلال المرحلة الماضية.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي المصري وأعضاء اللجنة، خلال الفترة الماضية، والتي بذل الجميع فيها جهدا كبيرا من أجل رفع شان كيان النادي المصري.

وأكد المحافظ أن النادي المصري بمثابة الماء والهواء لأبناء بورسعيد، فأهالي المحافظة يعشقون النادي المصري، وجميع مسؤولي المحافظة يعملون للحفاظ على هذا الكيان الكبير في المقام الأول.