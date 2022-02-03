المنتج كامل أبو علي يزور لوكيشن تصوير مسلسله «دايما عامر» (صور)

زار المنتج كامل أبو علي لوكيشن تصوير مسلسله الجديد «دايما عامر»، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي احتفى بجميع القائمين على المسلسل.

المنتج كامل أبو علي يزور لوكيشن «دايما عامر»

وكان «أبو علي» زار التصوير من قبل في أثناء وجود فريق العمل بقيادة المخرج مجدي الهواري في مدينه الغردقة، خلال تصوير عدد كبير من المشاهد.

ويعد مسلسل «دايما عامر» بطولة مصطفي شعبان، التجربة الإنتاجية الجديدة لشركة «الباتروس» للإنتاج والتوزيع، والمسلسل يتحدث عن مشاكل وأزمات التعليم في مصر، و سيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.

أحداث وشخصيات مسلسل «دايما عامر»

وتدور أحداث المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يقوم بدور «مستر عامر» وهو مشرف اجتماعي في إحدى المداس، وتجسد الفنانة لبلبة «ميس زهرة» مديرة المدرسة.

يشارك في بطوله مسلسل «دايما عامر» عدد كبير من النجوم بجانب مصطفى شعبان، أبرزهم: لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، نضال الشافعي، كريم عفيفي، احمد الشامي، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، محمد محمود، شريف الدسوقي والنجم صلاح عبدالله ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

آخر أعمال مصطفى شعبان

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي شارك في بطولته بجوار عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.