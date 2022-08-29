بعد تراجع العائد.. كيف تُباع أذون الخزانة قبل أجل استحقاقها بالبنوك؟

تسبب تراجع العائد على أذون الخزانة في إعادة التفكير من جانب بعض المدخرين في العزوف عن الإقبال عليها مؤخرا، وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» إن البعض لجأ إلى بيع الأذون ذات الأجل القصير من أجل توظيفها في أوعية ادخارية أفضل، وتدر عائدا أكثر من العائد الحالي على الأذون.

وكان العائد على أذون الخزانة تراجع في جلسة مزاد أمس الأحد للمرة الأولى منذ شهر مايو، وسجلت عطاء الأذون لأجل 91 يوما نحو 16.10%، مقارنة بـ16.15%.

وتعتبر أذون الخزانة واحدة من الأوعية الادخارية التي لجأ إليها أصحاب المدخرات، نظرا لما تحمله من مزايا مقابل الشهادات، حيث تتسم بالمرونة وقصر الأجل.

إمكانية الاسترداد في أي وقت

وتتراوح آجال استحقاق أذون الخزانة بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وحتى 12 شهرا، ويمكن استردادها في أي وقت، وقبل حلول الأجل المحدد عبر البيع في السوق الثانوية.. في السطور التالية نوضح ماهي أذون الخزانة وكيف يمكن بيعها من جانب المشترين الأفراد، على النحو التالي:

*ما هي أذون الخزانة؟

هي أدوات دين قصير الأجل تطرحها وزارة المالية في مزاد يعقد مرتين، ويقوم بالطرح نيابة عن الوزارة، البنك المركزي. ويتم طرح الأذون كآلية من آليات تمويل عجز الموازنة العامة.

*هل يمكن للأفراد العاديين شراء أذون الخزانة؟

نعم، أذون الخزانة يتم طرحها لكافة الشرائح، بداية من المؤسسات بكافة أنواعها، وحتى الأفراد العاديين.

*ما الشروط الواجب توافرها لشراء أذون الخزانة من قبل الأفراد؟يجب ألا تقل قيمة المبلغ المراد الشراء به عن 25 ألف جنيه كحد أدنى، ومضاعفاتها، ويجب أن يمتلك الفرد حسابا بنكيا.

*ما المزايا التي تتيحها الأذون مقابل شهادات البنوك؟

أهم هذه المزايا هي المرونة، حيث تتسم الأذون بإمكانية «التسييل» في أي وقت، قبل حلول أجل الاستحقاق، دون انتظار حلول موعد استرداد القيمة، وهي ميزة لا تتاح في شهادات البنوك، التي لا يمكن «تسييلها» قبل مرور 6 أشهر، كما تتيح ميزة أخرى تتمثل في إتاحة كامل العائد عليها في اليوم التالي لإتمام عملية الشراء مباشرة.

*كيف يمكن بيع أذون الخزانة قبل حلول أجل الاستحقاق؟

في حالة شراء أذون خزانة من البنك والتفكير في بيعها قبل حلول أجلها، يمكن الذهاب إلى البنك والتقدم بطلب بيع قيمة الأذون في السوق الثانوية، ويتم تحديد سعر العائد على الأذون المباعة وفقا لمتوسط سعر جلسة المزاد، وفي هذه الحالة يقوم البنك باحتساب الفترة الزمنية التي احتفظ خلالها المشتري بالأذون، ويقوم بخصم المبلغ من إجمالي العائد، وفقا للفترة الزمنية المتبقية من أجل الاستحقاق.