فلوسك وأرباحك بعد 90 يوما فقط.. إزاي تشتري أذون الخزانة من البنوك؟

تعد السندات وأذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية التي يتم طرحها والاكتتاب فيها عبر طرح عام، ويمكن للراغبين من شراء الأذون الاكتتاب فيها عن طريق البنوك العاملة في مصر، وتتميز بارتفاع العائد وقصر آجالها مقارنة بالسندات، كما يمكن «تسييلها» في أي وقت واسترداد أموالك.

«فهمي» يوضح مميزات شراء أذون الخزانة

من جانبه، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنَّ الاستثمار في أذون الخزانة يوفر أحد البدائل الاستثمارية قصيرة الأجل، ويتيح مزايا لا تتوفر في الأوعية الادخارية البنكية من الشهادات والودائع والحسابات.

آجال طرح أذون الخزانة.. أقصاها عام

وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ أبرز مزايا أن تكون من حاملي أذون الخزانة، هو قصر آجالها والذي يتنوع بين 3 و6 و9 و12 شهرا، مقارنة بالشهادات البنكية التي يبلغ أقصر أجل لها هو عام وأقصى مدة لها قد تصل إلى 10 سنوات.

سهولة «تسييل» أذون الخزانة.. بيعها في أي وقت

كما أشار إلى سهولة «تسييل» أذون الخزانة أو بيعها في اليوم التالي للشراء دون الحاجة للانتظار 6 أشهر التي توضع كشرط أساسي من البنوك عند شراء الشهادات، منوها إلى وجود مجازفة في بعض الأحيان عند كسر الأذون، حيث يتم بيعها بأسعار الفائدة المتداولة في السوق.

بعائد 15%.. كيف تشتري أذون خزانة؟

أوضح الخبير المصرفي، أنَّه تزامنا مع زيادة عوائد المنتجات بالبنوك بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي مرات متتالية، كذلك ارتفعت عوائد أذون الخزانة لتصل إلى 15% في المتوسط بحسب آجال الاستحقاق، وقبل خصم الضريبة، مع إمكانية الاقتراض بضمان الأذون.

الاكتتاب للأفراد بأذون الخزانة: يبدأ من 25 ألف جنيه

ويرى أنَّ أذون الخزانة هي البديل الأنسب للشهادات حاليا، ويتم شراؤها بسهولة عبر زيارة فروع البنك، ويمكن للأفراد الاكتتاب فيها بدءا من 25 ألف جنيه كحد أدنى للشراء.

ولشرائها من البنوك، أفاد ماجد فهمي بأنَّه على الراغبين في الاكتتاب بأذون الخزانة زيارة أحد فروع البنوك لتقديم طلب شراءوذلك قبل الـ 10 صباحا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.