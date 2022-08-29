والد «رودينا» المتوفية بعد تبرعه لها بفص من كبده: كانت أول فرحتي

كشف عبد السلام شرف، والد الطالبة «رودينا» التي توفيت بعد تبرع والدها لها بفص من كبده تفاصيل وفاتها، موضحا أن ابنته مرضت منذ فترة وشعرت بإعياء شديد، وأجريت تحاليل لها، ولكن لم يتم التشخيص الدقيق لحالتها، وتم تحويلها إلى معهد الكبد بشبين الكوم، وتبين إصابتها بتلف في الكبد، وأنها تحتاج إلى زراعة كبد، إضافة إلى إصابتها بفشل كلوي واحتياجها لغسيل كلوي باستمرار.

الأب تبرع بفص من كبده

وأضاف «شرف»، والذي يعمل طبيبا بيطريا في المنوفية لـ«الوطن»، أنه بمجرد أن سمع باحتياح ابنته إلى زراعة كبد لم يتردد في تبرعه بفص من كبده، ووافق في الحال رغم رفض ابنته خوفا على صحته، مشيرا إلى أن العملية نجحت بفضل جهود الأطباء في معهد الكبد، وتم إبلاغه بالأمر وهو في العناية المركزة، مؤكدا أنه بعد مرور 6 أيام سمع خبر وفاة ابنته بسبب عدم قدرتها على التنفس ووجود انسداد بالرئة.

وأوضح «شرف»، أن ابنته «رودينا» كانت أول فرحة له بعد زواجه من والدتها، وكان يعشقها نظرا لطيبتها وهدوئها وحسن سلوكها الذي يشهد له الجميع، فضلا عن تفوقها في السنوات الدراسية السابقة، وحصولها على المراكز الأولى في الشهادة الإعدادية، إضافة إلى حفظها القرآن الكريم منذ صغرها.

آخر ما قالته رودينا لوالدها

«أنا مستعدة أضحي بجسدي كله عشانك يا بابا».. هذا ما قالته «رودينا» لوالدها قبل وفاتها، عندما قرر والدها التبرع لها بفص من كبده ولكنها رفضت ذلك لعدم التأثير على صحة أبيها، ولكن والدها أصر وسألها إن كان أبيها هو المريض هل ستكون مستعدة للتبرع، لترد عليه بهذه العبارة.