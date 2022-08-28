عم طبيبة المنوفية: «طلبت من والدتها إعداد الطعام قبل وفاتها»

كشف عبدالرازق العبد، عم طبيبة المنوفية نورا العبد إخصائية النساء والتوليد التي توفيت أثناء عملها، تفاصيل جديدة حول الوفاة، مؤكداً أن الدكتورة كانت تجري عملية لإحدى السيدات، وجرى نقلها إلى المستشفى، ولكن الأطباء أكدوا وفاتها فور وصولها، مشيرًا إلى أن الفقيدة قبل خروجها من المنزل صبيحة يوم الوفاة طلبت من والدتها إعداد الطعام ولكنها لم تعد مرة أخرى للمنزل.

تفاصيل جديدة في وفاة طبيبة المنوفية

وأضاف عم طبيبة المنوفية المتوفية أثناء عملها، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتوره نورا كانت ونعم التعامل مع المرضى والناس بشكل عام وكانت ونعم حسن الخلق ويشهد الجميع لها بذلك، مؤكدًا أن وفاتها صدمة للجميع لأنها كرست حياتها بالكامل للطب ورفضت الزواج أكثر من مرة لانشغالها بخدمة الناس.

عم طبيبة المنوفية: كانت تساعد غير القادرين بالمجان

وأوضح أن نورا العبد، طبيبة المنوفية المتوفاة أثناء العمل، كانت لا تتحصل على أموال عمليات الولادة من غير القادرين وكذلك من أقاربها، فضلا عن مساعدتها لغير القادرين بمصاريف العلاج بعد الكشف أو إجراء عمليات جراحية، مؤكداً أن والدتها حزينة جدًا ومنهارة لوفاتها نظرًا كونها البنت الوحيدة بين أربعة رجال، مؤكدًا أن الآلاف نعوا الدكتورة نورا ووفاتها كانت صادمة للجميع حتى من لم يعرفها كانوا يدعون لها بالرحمة والمغفرة.

حزن في مركز الشهداء لوفاة طبيبة المنوفية أثناء علمها

وخيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مركز الشهداء في محافظة المنوفية، لوفاة طبيبة المنوفية الدكتورة نورا العبد، وشيعت جنازتها في مسقط رأسها بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء، ومن جانبها نعت النقابة العامة للأطباء الفقيدة عبر موقعها الرسمي، كما نعتها نقابة الأطباء في المنوفية، وتداول الآلاف خبر وفاتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.