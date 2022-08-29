وفاة «رودينا» طالبة المنوفية بعد تبرع والدها لها بفص من كبده

لو كان يملك الأب أن يهدي أبنائه قلبه لنزعه من صدره وقدّمه إليهم، ولو كان يملك أن يهدي عمره كله لفعل هذا، ولكن في هذه الواقعة لم يملك سوى التبرع بفص من كبده لكي تعيش ابنته حتى لو جاء ذلك على حساب صحته، ولكن سهم القدر نفذ وتوفيت الابنة عقب إجراء العملية بـ6 أيام نتيجة انسداد الرئة وعدم قدرتها على التنفس.

تفوق في الدراسة

وخيمت حالة من الحزن الشديد في قرية «جريس» التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر علم الأهالي بوفاة الطالبة رودينا عبدالسلام شرف، البالغة من العمر 15 سنة، والتي كان يشهد لها الجميع بالطيبة والخلق الرفيع وحسن السلوك، فضلا عن تفوقها في الدراسة وحصولها على المراكز الأولى في الشهادة الإعدادية داخل القرية.

والد «رودينا» المتبرع

وقال عبدالسلام شرف، طبيب بيطري، من محافظة المنوفية لـ«الوطن»، إن قلبه مفطور لوفاة ابنته التي لم يتأخر عنها في التبرع لها بفص من كبده، حيث أجريت العملية في معهد الكبد بشبين الكوم ونجحت زراعة الكبد، لكنها توفيت متأثرة بانسداد الرئة وعدم استطاعتها التنفس.

تشيع جثمان «رودينا»

وشيع الآلاف من أهالي قرية «جريس» في المنوفية، جثة الطالبة «رودينا» إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الذهول والحزن الشديد على فقدان زهرة فتيات القرية، لاسيما لحفظها القرآن الكريم وتفوقها في الدراسة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان .