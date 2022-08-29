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فريق طبي بـ«قنا الجامعي» ينجح في استخراج مسمار من قلب طفل.. «عنده 12 سنة»

كتب:

رجب آدم
09:56 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
الفريق الطبي في مستشفيات قنا الجامعية

الفريق الطبي في مستشفيات قنا الجامعية

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، في استخراج جسم معدني حاد من جدار البطين الأيمن للقلب لمريض يبلغ من العمر 12 عاما، بعدما أصيب به من مسدس مسامير عن طريق الخطأ.

جسم معدني داخل مريض

يأتي ذلك في إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

فحوصات طبية في مستشفى قنا العام

وأضاف الدكتور محمود خيري، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، في بيان، أنه فور وصول المريض لقسم الاستقبال تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت جسما معدنيا حادا (مسمار معدني) اخترق جدار الصدر وجدار البطين الأيمن للقلب، حيث قام الفريق الطبي باستخراج المسمار عن طريق تدخل جراحي عاجل.

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

وضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة للطفل، الدكتور كرم مسلم، أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد فرغل، المدرس المساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد عثمان الجبلاوي، المدرس المساعد بالقسم، والدكتورة ساندي عادل ماهر، الطبيب المقيم بالقسم، والدكتور محمد عبد المعطي، الطبيب المقيم بالقسم، ومن قسم التخدير الدكتور محمود أبو القاسم، مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمد حسام، المعيد بالقسم، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبي من هيئة التمريض أحمد علي التهامي ومحمد قناوي.

وأضاف الدكتور محمد مبارك، مدير مستشفى الحرم، أن المريض بحالة جيدة ويتماثل للشفاء، حيث يتلقى الرعاية الطبية بعناية جراحات القلب المفتوح بالمستشفى.

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بقلم رجب آدم