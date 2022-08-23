موعد الكشف الطبي على الطلاب المكفوفين وذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، موعد توقيع الكشف الطبي على الطلاب المكفوفين وذوي الهمم للعام الجامعي الجديد 2022 - 2023، يوم 18 سبتمبر المقبل، وذلك في المستشفى الطلابي بالجامعة.

قواعد القبول في الكليات لذوي الاحتياجات الخاصة

كان رئيس الجامعة قد أعلن في وقت سابق، عن قواعد وشروط قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022، والتي ستجرى في الفترة من 13 أغسطس حتى 15 سبتمبر 2022 بكليات الآداب والحقوق والتجارة بالجامعة.

ويشترط للطلاب ذوي الهمم الحصول على 50% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب أصحاب الإعاقة التي تمنع الحركة وتدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين في كليات الآداب والحقوق، ويتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الآخرين ولا تمنع من تدوين المحاضرات بكلية التجارة، مع الالتزام بالنطاق الجغرافي للجامعة.

نسبة القبول في كليات جامعة جنوب الوادي

ويتم قبول الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي «طه حسين» و«النور والأمل»، وهي المدارس الخاصة للمكفوفين من أبناء محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، والحاصلين على 50% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة بكليات الآداب والحقوق.

لجنة للكشف على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين وتقديم التقارير الطبية بشأنهم.

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بجامعة جنوب الوادي

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأوراق المطلوبة عند التقديم تتمثل في الآتي:

- صورة من شهادة الثانوية العامة

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة البطاقة الشخصية

-عدد 2 صورة شخصية

وتابع أنه سيتم تلقي الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بقنا وبفرع الجامعة بالغردقة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 13/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 15/9/2022.