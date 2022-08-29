نجوى كرم تشارك فى تشييع جثمان الفنان جورج الراسي

حرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي في لبنان، وتقديم واجب العزاء لشقيقته الفنانة نادين الراسي، بينهم الفنانة نجوى كرم.

وحرصت الفنانة نجوى كرم على الذهاب إلى مراسم الجنازة وتقديم واجب العزاء، وظهرت وهي متأثرة للغاية ويبدو عليها الحزن، وحضر أيضًا مراسم الجنازة، راغب علامة ووائل جسار وورد الخال وماغي بو غصن وغيرهم من الفنانين، بحسب مجلة «الجرس» اللبنانية.

جنازة جورج الراسي

وتصدرت مراسم جنازة الفنان جورج الراسي تريند مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب لحظات انهيار شقيقة الفنان الراحل، نادين الراسي، وحرص الأسرة على وجود مكبر صوت لتشييع الجثمان على أغاني الراحل.

وانهارت الفنانة نادين الراسي، فور سماعها لصوت شقيقها الذي يخرج من مكبر الصوت، معبرة عن اشتيقاها له.

يذكر أن الفنان جورج الراسي كان قد لقي مصرعه في حادث سير على الحدود السورية اللبنانية.