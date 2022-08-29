وصول راغب علامة لجنازة جورج الراسي وتقديمه العزاء لشقيقة الراحل

بدأت مراسم قداس صلاة الجنازة على الفنان الراحل جورج الراسي، منذ قليل، المقام بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل في لبنان، ووصل منذ قليل الفنان راغب علامة، وحرص على مواساة نادية الراسي شقيقة الفنان الراحل، بحسب فيديو نشرته مجلة الجرس اللبنانية.

وائل الجسار يهدئ نادية الراسي شقيقة جورج الراسي

وكان من أوائل الحضور لمراسم الجنازة، الفنان اللبناني وائل جسار، الذي حرص على تهدئة نادية الراسي شقيقة جورج الراسي حيث انهارت في البكاء، عقب وصولها إلى الكنيسة.

وحرص عدد من أصدقاء الراحل جورج الراسي وأقاربه، على وضع بوستر كبير عليه صورة للراحل علي الكنيسة من الخارج، مكتوب عليها «أنت الحب»، وذلك للتعبير عن حبهم للراحل، بينما أرسل الفنان وائل كفوري إكليلًا من الورد على شكل صليب، ليقدم من خلاله واجب العزاء.

عزاء جورج الراسي

وتستقبل أسرة الراحل جورج الراسي، المعزيين، بصالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً، إذ بدأوا أمس بتلقي العزاء، وأقيم في المكان ذاته من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً.