وصول جثمان جورج الراسي إلى كنيسة القديسين وانهيار شقيقته نادين

وصل منذ قليل جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي، لكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة.

وحرص على الحضور عدد من الفنانين منهم راغب علامة، وائل جسار، وعدد من نجوم الفن ومحبيه.

نجوم الفن في استقبال جثمان جورج الراسي

وانهارت نادين الراسي شقيقة جورج الراسى من البكاء، فور وصول الجثمان، وظلت تبكي وتردد «أخييي راح».

كما وصلت منذ قليل فرقة موسيقية لزف الفنان اللبنانى جورج الراسى إلى صلاة الجنازة بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، بحسب ما نشرته مجلة «الجرس» اللبنانية.

وفاة جورج الراسي

رحل الفنان جورج الراسي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي الموافق 27-8-2022، عن عمر يناهز الـ39 عاما، متأثرا بحادث اصطدام سيارته بحاجز أسمنتي على الطريق الحدودي السوري اللبناني، حيث كان عائدا برفقة مديرة أعماله من دمشق بعد إحياء حفلًا غنائيًا.

تأخر وصول جثمان الفنان الراحل جورج الراسي

وقد تأخر وصول جثمان الفنان الراحل جورج الراسي، على الرغم من بدء مراسم تجهيز كنسية القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، لاستقبال جثمانه وأداء قداس صلاة الجنازة عليه.

وقالت رنيم الهاشم مديرة مكتب سوريا في مجلة الجرس اللبنانية، عن سبب تأخر الجثمان: «الجثمان كان من المقرر أن يصل الساعة 11 صباحاً، ولكنه تأخر بسبب ارتباكات قليلة حتى وصل الساعة 12، وسوف تكشف التفاصيل كاملة الإعلامية نضال الأحمدية، فهي تجلس بين المعزيين».