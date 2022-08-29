مبادرة قومية ترفع شعار «شجرة لكل مواطن».. متنفس جديد في الشارع

مبادرة مهمة أطلقتها الدولة المصرية بجميع قطاعاتها لخلق رئة ومتنفس جديد في الشوارع المصرية، من خلال زراعة 100 مليون شجرة في إطار مبادرة قومية تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة وزارات التنمية المحلية والزراعة والبيئة والمحافظات المختلفة، ليكون لكل مواطن شجرة وتعود شوارعنا الخضراء.

مبادرة شجرة لكل مواطن

وعن أهمية المبادرة في هذا التوقيت الذي تستضيف فيه مصر مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، قال الدكتور مجدي علام أمين خبراء البيئة العرب، إن تلك المبادرة ستجعل لكل مواطن مصري شجرة، وهو ما سيكون له أثره بيئي كبير من خلال رئة جديدة تمتص أكاسيد الكربون؛ ما يساعد في مواجهة شبح التغيرات المناخية، خاصة وأن المبادرة لن تكتفي بزراعة الأشجار في الطرق، بل سيمتد المشروع ليشمل جوانب الطرق والجزر بوسط الطريق وسيكون هناك بعاصمة كل محافظة من محافظتنا الـ27، حديقة تقام على مساحة نحو 1000 فدان.

أشجار بعوائد اقتصادية

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن المبادرة تسعى لخلق جيل جديد واعٍ بأهمية زراعة الأشجار، وسبق إطلاق مبادرات ومناقشات لإشراك كل المجتمع وجعله جزءًا لكي نصل للجمهورية الجديدة الخضراء، التي تواجه التغيرات المناخية.

وأوضح «خليفة»، أنه سيتم الاستعانة بطلبة المدارس في زراعة الأشجار، واختيار النباتات التي تتناسب مع البيئة المصرية المتنوعة في محافظات مصر المختلفة، والتي سيكون لها عائد اقتصادي، مضيفًا إلى أنه سيجري زراعة أشجار مثمرة في المحافظات، التي لا تستهلك الكثير من المياه.

وأضاف نقيب الزراعيين، أنه من المخطط الزراعة على المجاري المائية؛ لتوفير مشاريع للشباب قائمة على أشجار التوت وصناعة الحرير.