وزيرة البيئة: نرحب بكل المقترحات من جميع الشركاء لدعم قمة المناخ

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جلين مايلز سفير أستراليا بالقاهرة في زيارة وداع، إذ ستنتهي فترة عمله في مصر قريبا، وذلك في مقر وزارة البيئة بالفسطاط.

وحضر اللقاء من الجانب الأسترالي، ريان وايت سكرتير أول في سفارة استراليا في مصر، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقات الدولية.

وأعربت الوزيرة عن تمنياتها لـ«مايلز» بدوام التوفيق في مهامه المستقبلية، موضحة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتحضير لمؤتمر أطراف التغيرات المناخية cop27 المزمع عقده في شهر نوفمبر في شرم الشيخ.

شرم الشيخ.. مدينة صديقة للبيئة

وأبرزت أن مدينة شرم الشيخ تتحول إلى مدينة صديقة للبيئة باستخدام وسائل النقل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، كما أنها تنتهج مبدأ السياحة الخضراء والمناطق الخضراء.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ترحب بكافة المقترحات من جميع الشركاء لدعم قمة المناخ، مشددة على أهمية دور المجتمع المدني وشركاء التنمية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي.

مستويات الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي

وأكدت الوزيرة أن مصر انتهت من وضع استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخي لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنيا حتى 2030، مشيرة إلى وجود 3 مستويات للأولويات منبثقة من الاستراتيجية والمساهمات المحددة وطنيا: يتعلق المستوى الأول بعلاقة الغذاء والماء والطاقة (تسمى نوفي)، أما المستوى الثاني فيتعلق بالنقل، أما المستوى الثالث فيتعلق بخفض الانبعاثات من قطاع النفط والغاز.

من جانبه، هنأ السفير الأسترالي الوزيرة على تجديد الثقة في وزارة البيئة، وعلى التطوير والتقدم الحادث خاصة على مستوى الطاقة، مؤكدا أن أوروبا تعمل على التخلي عن الغاز الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا وأنها تتحول إلى الطاقة الخضراء.

أضاف أنه لن يتمكن من حضور مؤتمر المناخ، ولكن هناك وفد كبير من أستراليا سيحضر فعاليات هذا المؤتمر.

الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر

أكدت الوزيرة خلال اللقاء أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر يحتوي على جميع المعلومات مثل حجز الإقامة والاحتياطات الطبية وأيام النقاشات المتعلقة ببرنامج الرئاسة خلال المؤتمر.

وأشارت إلى أنه بنهاية شهر سبتمبر سيكون هناك بوابة إلكترونية خاصة بكل طلبات الدول وبزيارات ورحلات الوفود المشاركة إلى أي من المناطق السياحية في شرم الشيخ.

أضافت: «سيكون هناك محطات حجز واستخدام الدراجات الهوائية والمركبات الكهربية خلال المؤتمر، وذلك من خلال تطبيق للهاتف المحمول لشرح كل ما يتعلق برحلة المشاركين».