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وزيرة الهجرة: تكليفات رئاسية بجعل المصريين بالخارج في قلب الدولة

كتب:

منة عبده
05:02 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن محاور عمل الوزارة متعددة، وتتصل وتتعارض أحيانا مع عدد كبير من الملفات داخل الوزارات الأخرى المختلفة، ما يسمح بوجود ملفات وتعاون مشترك بينها.

12 مليون مصري بالخارج 

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن أولوية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء، جعل المواطن المصري في قلب الدولة، والتعامل من منظور مصلحة المصريين في الخارج، الذين يتراوح عددهم ما بين 10 إلى 12 مليون مصري بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال لقاء تعارفي عقدته مع عدد من الصحفيين مسئولي الملف، بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، أن مهمة عمل الدولة ممثلة في وزارة الهجرة، السعي لتنفيذ كل ما له علاقة بمصلحة المصري في الخارج في كافة الأبعاد، على اختلاف جنسه، ديانته، أعماره وأجياله المختلفة.

وتابعت: «علينا التعامل مع مصلحة المواطن بشتى أشكال الطبائع الشخصية، والتميز وعلى مختلف وظائف».

اتصال المصريين بالخارج بوطنهم الأم 

كما أشارت السفيرة سها جندي، إلى أن أهم محور من محاور عمل الوزارة، هو محاولة اتصال المواطن المصري في الخارج بالوطن الأم «مصر»، إذ تسعى الدولة بهذا التواصل إلى ربط المواطنين بالخارج بوطنهم الأم، وجعلهم جزءا فاعلا من خطة التنمية والتطور بالدولة المصرية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.