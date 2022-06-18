تخريج الدفعة الرابعة من دورة إدارة المواقع الإلكترونية «Word Press»

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم، تخريج الدفعة الرابعة من إدارة وتطوير المواقع الالكترونية «Word Press».

تنمية وتطوير مهارات الصحفيين

وتضمنت الدورة التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الصحفيين في مجال البرمجة وإدارة المواقع الالكترونية، كان من أهمها:اختيار التصميم والاستضافة الأنسب.

وتعلم مهارات التحكم في واجهة وأقسام الموقع بشكل كامل، ودراسة مهارات حل المشكلات التقنية والبرمجية، وتعلم مهارات لوحة التحكم، وتأمين الموقع وشهادات الأمانSSL مجانا وبشكل دائم، فضلًا عن تعلم مهارات إضافة أدوات الإحصائيات للموقع وتحليل نتائجها، ومهارات ربط الموقع بكل مواقع التواصل الاجتماعي، ودراسة مهارات الحصول على موافقة Google adsense.

دراسة مهارات اكتشاف وحل أخطاء SEO

كما تضمَّنت الدورة دراسة مهارات اكتشاف وحل أخطاء SEO، وفي نهاية الحفل قام الكاتب الصحفي حماد الرمحي بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التكريم.