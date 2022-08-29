نجاح أول جراحة لعلاج تيبس عظمي بالفك لمنتفعة بمستشفى السلام في بورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية نجاح جراحة تجرى لأول مرة، لعلاج تيبس عظمي وبعضلات المفصل بالفك السفلي، باستخدام تقنية المنظار الضوئي، وذلك بمستشفى السلام في بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

حدوث تيبس المفصل بعد النزيف

أوضحت الهيئة في بيانها، أن المنتفعة كانت تعاني من التيبس العظمي بمفاصل وعضلات مفصل الفك السفلي، وذلك إثر تعرضها لحادث سقوط في الطفولة كان يُعيقها عن فتح الفم، وعليه جرى مناظرتها بقسم الوجه والفكين بمستشفى السلام في بورسعيد، وجرى التعرف على التاريخ المرضي لها، إذ تبين أن حادث سقوط تعرضت له في الطفولة يفسر حدوث تيبس المفصل بعد حدوث نزيف إثر السقوط، وعليه تقرر لها إجراء الجراحة.

واستكمل البيان، أنه جرى استخدام تقنية المنظار الضوئي لوضع الأنبوبة الحنجرية للمنتفعة، كبديلًا عن الشق الحنجري الذي كان يستخدم قديمًا، إذ جرى إزالة تيبس المفصلين وتسليك العضلات واستعادة فتح الفم، وذلك حتى تصل فتحة فم المريضة للمعدل الطبيعي 45 مللي، مع ضبط الحركة المنتظمة للفك أثناء فتح وغلق الفم، وخرجت المريضة من المستشفى، وهي بحالة جيدة.

فريق طبي متميز بقسم الوجه والفكين

وتابع: «إجراء الجراحة علي يد فريق طبي متميز بقسم الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، ضم كلًا من الدكتور محمد ياسين العيوطي، استشاري جراحة الوجه والفكين، الدكتور محمد إبراهيم كامل نائب الوجه والفكين، الدكتور محمد محمد رشاد، نائب الوجه والفكين بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور محمد فوزي، استشاري التخدير، الدكتور أحمد الشرقاوي أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى».

حصول المستشفى على درجة الاعتماد

هذا؛ ويشار إلى أن مستشفى السلام بورسعيد نجحت في مطلع الشهر الجاري في الحصول على درجة الاعتماد وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك لمدة عامين، وهو ما يؤكد مطابقة المستشفى لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

كما بلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها مستشفى السلام بورسعيد لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ما يقرب من 950 ألف خدمة طبية، منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، وذلك ما بين خدمات بأقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الأقسام الداخلي إلى جانب الفحوصات الطبية وتشخيصية، وخدمات المستشفى في الرعاية المركزة والحضانات والعمليات الجراحية في مختلف التخصصات الطبية والتي تتراوح حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة إلى جانب العمليات المتوسطة والصغرى.