رغم كورونا والحرب الروسية.. مصر تخفض عجز الموازنة 50% في 8 سنوات

تمكنت الحكومة المصرية، من خفض عجز الموازنة العامة للدولة، في نحو 8 سنوات، بمقدار يعادل الـ50%، بعدما تراجع من 12.9% في السنة المالية 2013- 2014، إلى 6.1% في العام المالي الماضي 2021-2022، مع توقعات بالوصول إلى 4% عجزا في الموازنة العامة، رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت على مصر منذ جائحة كورونا، ثم الحرب «الروسية- الأوكرانية»، باعتبار القاهرة جزءً من العالم.

العجز وصل في 2013- 2014 إلى حدود 13%

وفقا لبيانات وتقارير وزارة المالية، سجلت الموازنة العامة للدولة، عجزا متتاليا في السنوات التي أعقبت أحداث يناير 2011، ليصل مستوى العجز بالموازنة العامة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2011- 2012، إلى 12.5%، قبل أن يقترب العجز في السنة المالية 2013- 2014 إلى 13%، بعدما وصل إلى 12.9%.

وبدأت الموازنة العامة للدولة في التعافي تدريجيا، في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليتراجع من 12.9% في السنة المالية 2013- 2014، إلى 6.1% في السنة المالية الماضية 2022- 2021، مع استهداف تحقيق نفس معدل العجز في السنة المالية الحالية 2022-2023، نظرا للأزمات الاقتصادية التي اندلعت مع اشتعال الحرب في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.

جائحة كورونا والحرب الروسية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، بوزارة المالية، إنه «لولا جائحة كورونا التي بدأت في عام 2020، حتى الآن، ثم الحرب (الروسية- الأوكرانية)، المشتعلة منذ فبراير الماضي، لهبط عجز الموازنة العامة للدولة، إلى أقل من 5%».

وأشار إلى ارتفاع فاتورة استيراد القمح والمنتجات البترولية، التي تضاعفت هذا العام، من 10 مليارات جنيه، إلى 21 مليار جنيه بسبب الحرب، ما ضغط على بند المصروفات، قائلاً: «لولا ذلك لحققنا المستهدف»، متوقعا الوصول بعجز الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2026-2027، إلى نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي المصري.