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وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة إلى 6.1%

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محمود الجمل
12:31 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
وزير المالية

وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الحكومة استطاعت الهبوط بالعجز الكلي للموازنة في 8 سنوات من 12.9% في العام المالي 2013-2014 إلى 6.1% في العام المالي الحالي، ووضع مصر من أفضل الأسواق الناشئة بالنسبة للعجز الكلي.

خطة خلال للوصول بالفائض الأولي إلى 2%

واضاف «معيط»، في مؤتمر صحفي بوزارة المالية، اليوم، أننا لم نحقق فائض أولي إلا منذ 30 يونيو 2018، ولدينا خطة خلال السنوات المقبلة للوصول بالفائض الأولي إلى 2% مشيرا إلى أن الاقتصادات الناشئة لديها عجز أولي وليس فائض أولي وكذلك اقتصادات الدول المتقدمة.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.