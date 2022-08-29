وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة إلى 6.1%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الحكومة استطاعت الهبوط بالعجز الكلي للموازنة في 8 سنوات من 12.9% في العام المالي 2013-2014 إلى 6.1% في العام المالي الحالي، ووضع مصر من أفضل الأسواق الناشئة بالنسبة للعجز الكلي.

خطة خلال للوصول بالفائض الأولي إلى 2%

واضاف «معيط»، في مؤتمر صحفي بوزارة المالية، اليوم، أننا لم نحقق فائض أولي إلا منذ 30 يونيو 2018، ولدينا خطة خلال السنوات المقبلة للوصول بالفائض الأولي إلى 2% مشيرا إلى أن الاقتصادات الناشئة لديها عجز أولي وليس فائض أولي وكذلك اقتصادات الدول المتقدمة.