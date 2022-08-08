كم تنفق مصر في اليوم الواحد؟ الموازنة العامة للدولة توضح

تستهدف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، إنفاق لا يقل عن 1.381 تريليون جنيه خلال عام واحد، بداية الأول من يوليو الماضي وحتى 20 يونيو 2023 في قطاعات إجراءات الحماية الاجتماعية، والاستثمارات العامة، والاستثمار الأخضر، وتطوير القرى ضمن برنامج «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير 4585 قرية تقع في 175 مركز و20 محافظة بإجمالي مستفيد 58 مليون مستفيد على مدار ثلاث سنوات.

المالية تكشف حجم الإنفاق الشهري واليومي

ووفقا للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023، قدرت وزارة المالية حجم الإنفاق العام بنحو 1.381 تريليون جنيه، أى ما يعادل 115 مليار جنيه شهريًا، أو يقترب من الـ4 مليارات جنيه بشكل يومي.

وتضمنت الموازنة العامة للدولة في إطار الإنفاق العام زيادة عدد الأسر المنضمة لبرنامج «تكافل وكرامة» بمقدار 450 ألف أسرة جديدة، والتوسع في السكن الاجتماعي، وزيادة المعاشات والأجور والعلاوات والحوافز، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى جانب ضم محافظات جديدة لبرنامج التأمين الصحي الشامل.

تكلفة بند الأجور بالموازنة العامة للدولة

وتصل قيمة الزيادة في تكلفة بند الأجور بالموازنة العامة للدولة في العام الحالي 2022-2023 نحو 43 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات العام المالي الماضي، كما تضمنت مخصصات الموازنة حوافز لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة تصل جملتها 1.5 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة المعاشات بعد تكليفات رئاسية بنحو 13% لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول أكثر من 10 ملايين فرد من أصحاب المعاشات، في الوقت الذي خصصت نحو 190 مليار جنيه ضمن بنود الموازنة لصالح القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبحسب الموازنة العامة للدولة في العام الجاري، خصصت وزارة المالية 376.4 مليارات جنيه ضمن الاستثمارات العامة للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادي.