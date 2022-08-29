محمد معيط: الموجة التضخمية الحالية خارج سيطرة أي وزير مالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برميل البترول تضاعف سعره بسبب الأزمة العالمية الحالية، كما أن الموجة التضخمية خارج سيطرة أي وزير مالية، موضحًا أنه يتم العمل على دعم قطاع الصناعة بتوفير السيولة، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.

متابع معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»: «المواطن عمود الدولة، وكل وزراء المالية في حالة قلق خلال الفترة الراهنة».

المواطن تحمل ظروف صعبة للغاية

وأضاف وزير المالية، أن المواطن تحمل ظروف صعبة للغاية خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، والحكومة تقدر هذا الأمر، وتسعى لتحسين الخدمات لكن في الوقت ذاته الدولة والمواطن يتأثران سلبيا بـ موجة التضخم العالمية، والدولار يقفز بسرعة كبيرة.

وزير المالية يطالب المواطنين بالصبر

وأوضح معيط، أنه يود أن يقول رسالة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تضرب العالم وتتأثر بها البلاد بسبب الموجة التضخمية: «أنت تحملت معانا إصلاح اقتصادي مؤلم وإحنا مقدرين ده، وخططنا كانت قائمة على بدء التخفيف من أعبائك ولكن ظروف خارجة عن إرادتنا أننا نتخبط في كورونا عامين ثم ندخل في موجة تضخمية قاسية وبعدين جت الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات وخروج الأموال الساخنة».