وزير المالية للمواطنين: اصبروا معانا حققنا إنجازات غيرنا يتمنى ربعها

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جائحة كورونا تسببت في مشاكل للعالم أجمع، فحجم الدين ارتفع من 80% إلى 85% من الناتج المحلي بسبب كورونا، موضحا أن الدين المحلي كان 89.2 مليار جنيه في 2011، ووصل لـ 103 مليارات بسبب أحداث 25 يناير، فضلًا عن أن زيادة سعر صرف الجنيه يزيد الأعباء بقيمة 83 مليار جنيه، مطمئنا المواطنين في الوقت ذاته بأن هناك تحسنا مستمرا في الموازنة العامة للدولة.

رسالة وزير المالية للمواطنين

ووجه «معيط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، رسالة للمواطنين: «اوعى تضيع اللي بلدك عملته الـ6 سنين اللي فاتت وأنت شايف البناء اللي تم، وفيه ناس تتمنى ربعه، وتتمنى تشوف استقرار في الكهرباء وبناء في كل مكان في بلادها وأمن واستقرار أمني، لو ضيعت ده هنندم على اللبن المسكوب، اصبر معانا الموجة التضخمية تنتهي ونحسن الأوضاع ولكن حافظ على استقرار بلدك».

16% تحسنا في خدمة الدين

وأوضح وزير المالية، أن هناك 16% تحسنا في خدمة الدين «انخفاض»، وتم خلق ملايين فرص العمل للمواطنين وتوفير خدمات أكبر، وانتظام الكهرباء، وإن ارتفعت أسعارها، وهناك دول غنية بالبترول في إفريقيا تنقطع عندها الكهرباء بنصف اليوم، فالعالم أجمع يعيش أزمة ارتفاع الأسعار، ومتأثر سلبيًا بسبب بموجة تضخمية مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول في الموازنة كان 60 دولارًا، وتخطى الـ 100 دولار، وهي الزيادة التي لم تحملها الدولة للمواطن.