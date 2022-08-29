الرئيس السيسي: أتابع باهتمام الموقف الراهن في العراق

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال اتصاله الهاتفي بنظيره العراقي متابعته باهتمام الموقف الراهن في العراق.

وقال الرئيس السيسي: «أحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق الذي تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة، وإنني إذ أؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق».

وتابع الرئيس السيسي: «أدعو كل الأطراف العراقية إلي تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار، وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين».