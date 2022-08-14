رئيس العراق يعزي مصر في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

بعث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ضحايا الحريق الذى اندلع فى كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية في إمبابة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الرئيس صالح، في البرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه «بحزنٍ وألمٍ بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم، الحريق فى كنيسة أبو سيفين».

الرئيس برهم صالح يتمنى الشفاء العاجل للمصابين

وتقدم الرئيس برهم صالح إلى الرئيس السيسي بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجيا المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ الشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم نعمة الصحة والعافية.