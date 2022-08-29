بدء التحقيق مع رئيس ألبانيا السابق في قضايا فساد

بدأ مكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا «SPAK»، التحقيق في قضايا فساد وغسيل أموال، ضد رئيس ألبانيا السابق، إيلير ميتا، بعد رفعها من قبل نائب برلماني سابق ألباني يسمى هاليت فالتيري.

تغريدات واتهامات

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «أ.ش.أ»، أن شبكة البلطيق الإخبارية المختصة بنقل شؤون البلقان ووسط وشرق أوروبا، أشارت إلى دعوة رئيس الوزراء الألباني الحالي ورئيس الحزب الاشتراكي الألباني، إيدي راما مكتب مكافحة الفساد إلى التحقيق مع الرئيس السابق السابق إيلير ميتا، والرئيس الأسبق سالي بيريشا، خاصة بعد إدراج الأخير على القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهم «الفساد الكبير».

وكتب رئيس الوزراء الألباني، تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً: «سوف نواصل المضي والعمل بجد أكبر لمواجهة الفساد، وجعل ألبانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي»، ورد عليه الرئيس الألباني السابق، بالتهديد بتنظيم احتجاجات قوية في البلاد، كنوع من الاعتراض على تكاليف المعيشة الباهظة في البلاد، واضعًا اللوم على ارتفاع الأسعار الذي تسبب في الفساد، الذي سيتم حله بانتفاضة الشعب في البلاد ضد الحكومة.

محاولة للعودة

وسعى ميتا لتنشيط حزب الحرية المعارض بعد أن تنحى عن رئاسته عام 2017 عقب توليه منصب رئيس البلاد وكتب تدوينة لمّح فيها إلى رئيس الوزراء الحالي قائلاً: «زعيم الحزب الاشتراكي قرر خدمة مافيا المحارق بشكل علني وستقوم عدالة الشعب بكشف الحقيقة».

فساد مستمر يعطل دخول الاتحاد الأوروبي

وتعاني ألبانيا التي تقع في أوروبا من فساد كبير تسبب في تعطيل إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تنتشر الاحتجاجات في البلاد، ويطالب الاتحاد الأوروبي ألبانيا إحراز تقدم في ملفات القضايا ومكافحة الفساد من أجل دخول الكيان الأوروبي وتكتفي حاليا ألبانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».