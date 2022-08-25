أستاذ هندسة الطاقة: الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى مصر لحل أزمة الغاز

قال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ العالم كله تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، مثل الاتحاد الأوروبي الذي تضرر على مستوى إمدادات الغاز الطبيعي.

مخاوف من قطع الإمدادات الروسية لأوروبا

وأضاف «راغب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، عبر شاشة اكسترا نيوز، أنّ أوروبا تحصل على 40% من استهلاك الغاز الطبيعي من روسيا، وسط مخاوف من قطع روسيا خط الغاز الواصل إلى أوروبا، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي بدأ في البحث عن بدائل أخرى لتغطية مصادر الطاقة، وخاصة في فصل الشتاء المقبل.

الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي كبير

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن روسيا تدعم العالم كله بكميات من البترول والغاز الطبيعي، وبالتالي سيكون صعبا جدا على الدول أن تبحث عن بديل في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى بدائل من بينها مصر، حيث وصل إنتاج مصر من الغاز إلى 7.2 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأشار، إلى أن أوروبا قد لا تستطيع على المدى القريب أن تغطي احتياجاتها من الغاز الذي تستورده من روسيا، ولكن تبحث عن بدائل أخرى مثل الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن بدائل الغاز الروسي تكلفته عالية جدا، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه الاعتماد على البدائل للحصول على الكهرباء اللازمة لعملية التدفئة، وهو ما بدأ العمل به في أوروبا.