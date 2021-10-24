رئيس «النواب»: نعتز بروابط تاريخية مع جمهورية ألبانيا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر مجلس النواب، إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، الذي يجري بزيارة رسمية لمصر.

ورحب «جبالي» برئيس وزراء ألبانيا، قائلًا: «مصر تعتز بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين∙.

تعزيز التعاون البرلماني مع ألبانيا

وأكد رئيس مجلس النواب، ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع ألبانيا؛ لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

قواسم مشتركة بين البلدين

ومن جابنه، وجه رئيس وزراء ألبانيا شكره وتقديره للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعًا لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.